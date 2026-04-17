Депутат предложил легализовать и упорядочить экскурсии по крышам Петербурга

В России необходимо легализовать и упорядочить экскурсии по крышам Санкт-Петербурга, а также посещение подземных коммуникаций, обеспечив их соответствие нормам безопасности. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

© tourdom.ru

По его словам, интерес к руфингу и диггерским маршрутам остается высоким, однако эти направления требуют перехода в официальный и регулируемый формат. В частности, в Санкт-Петербурге рассматривают возможность создания оборудованных смотровых площадок на крышах, как альтернативу серым экскурсиям

Парламентарий отметил, что на данный момент подобные маршруты зачастую не отвечают требованиям безопасности. При этом он подчеркнул, что полностью запрещать такие активности нецелесообразно: оказание услуг на потенциально опасных объектах возможно при условии строгого контроля и сопровождения квалифицированных гидов. Но, по оценке депутата, подавляющее большинство существующих маршрутов этим критериям не соответствует.

Тарбаев также указал, что регулирование подобных экскурсий в первую очередь находится в компетенции регионов, однако при необходимости инициативы могут быть рассмотрены и на федеральном уровне.

Он добавил, что после легализации у туристов появится выбор между нелегальными маршрутами с повышенными рисками и официальными экскурсиями с гарантией безопасности. При этом ключевая задача – не запретить популярное направление, а привести его к цивилизованным стандартам.