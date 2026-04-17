Санатории в Москве и Подмосковье забронированы почти на 80% на лето

Около 80% номерного фонда санаториев в столичном регионе уже забронировано на лето. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

«Представители санаториев ожидают рост интереса ближе к началу сезона. В то же время ряд здравниц сообщает, что уже сейчас фиксируют загрузку на летние месяцы в 70–80%. Что касается цен на путевки – в среднем они выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом, но это стандартное ежегодное повышение, связанное с ростом стоимости продуктов, тарифов ЖКХ и инфляции», – сказал Михаил Данилов.

По его словам, некоторые санатории отмечают рост интереса к более коротким оздоровительным программам, особенно среди семейных гостей.

«Недостаток в Подмосковье отелей resort-формата подогревает интерес к санаториям, которые для потребителя закрывают запрос на загородный летний отдых, плюс дают возможность получить оздоровительные процедуры и новые впечатления. Также многие здравницы отмечают сокращение глубины бронирования по сравнению с прошлым годом», – добавил Данилов.

В свою очередь в пресс-службе национального туроператора «Алеан» отметили, что все больше путешественников покупают тур незадолго до заезда.