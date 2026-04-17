Число желающих заниматься гостиничным бизнесом в РФ стало меньше

На гостиничном рынке России за январь – март 2026 года закрылось более 1 тыс. компаний – на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом новых игроков стало меньше: за первый квартал зарегистрировали 1,36 тыс. юрлиц, что на 11% ниже прошлогоднего уровня. Для сравнения: в начале 2025-го тренд был другим – тогда ликвидаций, наоборот, стало меньше, хотя и создание новых бизнесов уже начинало замедляться, пишет «Коммерсантъ».

Снижаются и темпы ввода новых гостиниц. Как отмечает эксперт Nikoliers Олег Германенко, в Москве в этом году появится всего 443 номера – в 2,5 раза меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге этот показатель сократится на треть – до 600 юнитов. Причины – сложная экономическая ситуация и завершение программы льготного кредитования строительства отелей в конце 2025 года.

Сами отельеры тоже говорят о стагнации. По данным OneTwoTrip, в первом квартале 2026 года бронирование гостиниц снизилось на 10%, а санаториев – на 15%. Это связывают с падением покупательной способности и тем, что люди чаще выбирают зарубежные поездки.

При этом поднимать цены у отелей не получается, несмотря на рост расходов. По данным Travelline, в Москве в апреле средняя стоимость ночи снизилась на 9% – до 8,08 тыс. руб., в Петербурге – на 3%, до 6,59 тыс.

Загрузка отелей тоже сократилась: в Москве и области – на 12–20%, говорит сооснователь Zont Hotel Group Николай Филатов. В регионах ситуация чуть лучше, но в целом рынок чувствует давление.

Отельеры надеются на иностранных туристов, но и здесь не все гладко. В первом квартале 2026 года поток зарубежных гостей сократился на 30–40%. Причины – ограничения авиасообщения из-за конфликта на Ближнем Востоке и снижение интереса со стороны китайских туристов.

Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок все еще выглядит привлекательным для инвестиций. Как отмечают эксперты, качественных гостиничных номеров по-прежнему не хватает. К тому же сегмент остается интересным для малого бизнеса – в том числе за счет формата модульных отелей, которые можно запускать без огромных вложений.