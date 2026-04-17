Росавиация хочет запретить на использование пауэрбанков в самолетах

Росавиация предлагает рассмотреть запрет использования пауэрбанков на борту самолетов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с лайнером "Уральских авиалиний".

Напомним, в конце февраля в самолете, который направлялся из Екатеринбурга в Стамбул, случилось ЧП: пауэрбанк одного из пассажиров задымился. Устройство быстро потушили, и борт благополучно сел в турецком аэропорту.

Как говорится в материале, решение экипажа продолжить полет после ликвидации возгорания было обоснованным. При этом комиссия Уральского МТУ Росавиации обратила внимание на отсутствие прямого запрета на использование пауэрбанков в полете в российских нормативно-правовых актах.

Специалисты сошлись во мнении, что авиационные власти должны рассмотреть вариант с ограничением или полным запретом использования таких устройств на борту лайнеров.

С предложением обсудить введение такой меры Росавиация уже обратилась к Минтрансу РФ, добавила газета.

Кстати, с 1 января Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ввела новые правила перевозки в самолетах пауэрбанков и гаджетов с литий-ионными аккумуляторами. Теперь устройства нельзя сдавать в багажный отсек. Заряжать телефоны с их помощью во время руления, взлета и посадки самолета запрещено. Размещать пауэрбанки можно только в кармане спинки впереди стоящего кресла или под сиденьем.