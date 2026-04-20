Адыгея взяла миллион: горная республика готовится к летнему туристическому буму

По итогам 2025 года Адыгея приняла 1 млн туристов, что на 17% больше, чем годом ранее. Такие данные привёл комитет республики по туризму и курортам, основываясь на аналитике сотовых операторов. Положительная динамика последних лет, по словам главы региона Мурата Кумпилова, связана с ростом спроса на внутренний туризм по всей стране. При этом Адыгея бьёт собственные рекорды уже не первый год: традиционно сюда едут за спокойным отдыхом, чистым воздухом и здоровой едой, а наибольшей популярностью пользуется горный кластер, где расположены все основные средства размещения и объекты показа.

© runews24.ru

Зимний сезон в регионе по популярности уже сопоставим с летним. За новогодние праздники 2025/2026 годов республику посетило более 156 тыс. человек — на 32% больше, чем годом ранее (118 тыс.). Пиковыми днями стала первая неделя праздников — с 31 декабря по 7 января, а в среднем туристы приезжали на три дня. Средняя загрузка объектов размещения в праздничный период составила 85%, при этом бронировать жильё начинали за 2–3 месяца до каникул. Зимой стабильный рост турпотока обеспечил значительный интерес гостей к оздоровительному туризму, а в новогодние каникулы загрузка гостиниц с качественной инфраструктурой превысила 80%.

Основной поток гостей по-прежнему формируется из соседних регионов юга России — Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв. Однако география постепенно расширяется: в последние годы существенно вырос поток туристов из Сибири, Поволжья и с Урала. Наиболее популярными местами в республике стали Майкоп, посёлок Каменномостский и Даховское сельское поселение. Что касается размещения, 47% бронирований в 2025 году пришлось на гостевые дома, 24% — на отели без звёзд и 9% — на апартаменты. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах составила 6,5 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее.

На новый уровень развития индустрия гостеприимства в Адыгее выйдет после реализации двух крупных проектов — всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и многофункционального туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна». По итогам текущего года республика может получить прирост турпотока на уровне 20% — положительная динамика напрямую связана с возобновлением работы аэропорта Краснодара, что обеспечило существенный прогресс по сравнению с предыдущим годом. Уже сейчас фиксируется растущий интерес путешественников, которые рассматривают республику в качестве альтернативы традиционным черноморским курортам.

Таким образом, Адыгея продолжает наращивать туристический потенциал, внося значимый вклад в развитие отрасли в масштабах всей страны. Предстоящий летний сезон, по словам главы региона, станет для республики ещё одним шагом вперёд: гостям предложат безопасный, качественный и разнообразный отдых, соответствующий самым высоким стандартам.