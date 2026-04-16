Названы неожиданно привлекательные для иностранцев регионы России

Названы неожиданно привлекательные для иностранцев регионы в России — они устремились в Сибирь и на Дальний Восток. Это следует из совместного опроса «Яндекс Путешествий» и сервиса онлайн-бронирования «Академ-Онлайн», с которым ознакомилась «Лента.ру».

По его данным, в первом квартале 2026 года на Москву пришлось 53 процента бронирований зарубежными гостями, на Санкт-Петербург — 11 процентов. Неожиданно тройку замыкает Мурманск, куда в начале года отправились пять процентов иностранных туристов.

Во Владивосток, в свою очередь, устремились три процента путешественников из-за границы. Два процента от общего числа бронирований пришлось на Иркутск, по одному проценту оказалось у Новосибирска, Казани и Екатеринбурга.

Ранее австрийский кругосветчик Герфрид Свобода описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал». Мужчина уже четвертый раз посетил Россию и заметил, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.