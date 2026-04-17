Какие регионы превратились в спальни для уставших топ-менеджеров

Эксперт гостиничного бизнеса Андрей Шемякин сообщил «Газете.Ru», что за последние несколько лет интерес к «сонному туризму» в России вырос на 30–40%. Чаще всего россияне выбирают Алтай или Кавказские Минеральные Воды — там, по словам эксперта, проще всего «замедлиться» и выключиться из городской повестки уже в первые сутки

За сухими цифрами статистики стоит тревожная реальность: эпидемия профессионального и эмоционального выгорания в России приобрела массовый характер. Согласно исследованию «Ингосстраха», проведённому в начале 2026 года, 54,2% молодых россиян хорошо знакомы с понятием «эмоциональное выгорание», а 37,5% сталкиваются с ним практически постоянно или несколько раз в неделю. При этом к концу 2025 года признаки выгорания отмечали уже 48% работающих россиян, а 68% из них жаловались на постоянную усталость.

Параллельно растёт и цифровая зависимость: 47% россиян признают её у себя, причём 43% уже регулярно практикуют «цифровой детокс». Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев связал рост спроса на «сонные туры» с тем, что около 30% населения, по данным ВОЗ, сталкивается с нарушениями сна. Эксперты называют этот феномен не капризом избалованной публики, а сформировавшейся потребностью: люди хотят не просто сменить обстановку, а восстановить ресурс, разрушенный городским ритмом, хроническим недосыпом и бесконечным шумом новостей.

Спрос рождает предложение. В сочинских отелях стоимость номера Sleep Well стартует от 19 тысяч рублей в сутки, а двухдневная программа «Здоровый сон» обходится примерно в 74 тысячи на двоих. Спрос на глэмпинги и эко-отели за год вырос на 30% при средней цене 6000 рублей за ночь. Санатории Кавказских Минеральных Вод активно внедряют антистресс-программы и специальные «умные» кровати, а отели по всей стране предлагают «подушечные меню» и блэкаут-шторы.

По данным Ростуризма, наиболее желанными местами для «сонного туризма» россияне назвали уединённые домики на Алтае или Кавказе (29%), спа-отели недалеко от дома (28%), ретрит-центры на Байкале или в Карелии (25%). Глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, впрочем, призывает не преувеличивать масштаб: по его оценке, доля «сонного туризма» в России пока не превышает 3% от общего турпотока. Однако, учитывая темпы роста, этот сегмент может стать одним из самых динамичных в ближайшие годы.

