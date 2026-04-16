Сочи недосчитается миллион туристов из-за жадности отельеров

Сочи потеряет туристов на майские праздники в этом сезоне, но не из-за Анапы, а из-за высоких цен, рассказал НСН Алексан Мкртчян.

Сочинские отельеры «задрали» цены, но если в прошлом году майские праздники спасли анапские туристы, то в этом сезоне курорт потеряет значительную часть турпотока. Об этом в эфире НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Туроператоры наблюдают падение бронирований в Сочи на майские праздники, в то же время у Анапы показатель растет. По данным Ассоциации туроператоров, снижение достигает 18-20% год к году у некоторых агентств. Несмотря на это, направление все еще входит в топ-3 российских курортов на праздничные даты мая. Алексан Мкртчян отмечает, что отток россиян в Анапу — только следствие, а причина кроется в аппетитах сочинских отельеров.

«Естественно, в Сочи поедет больше людей, чем в Анапу. Но в Сочи будет минус 10% по сравнению с маем 25 года, а в Анапе будет плюс 40% по сравнению с маем 25 года. В Анапе цены на 25% ниже, чем в Сочи за аналогичную звездность. Скажем, в Анапе 4 звезды на майские праздники по системе "все включено" будет стоить 16 тысяч рублей в сутки. Те же 4 звезды в Сочи стоят уже 22 тысячи. Вот вам 6 тысяч разница, майские праздники длятся 10 дней — 60 тысяч набежала разница на семью. Такие деньги на улице не валяются. И если в прошлом году Анапа приняла 1,5 млн человек, а в этом году мы ждем не менее 3 млн, из которых как минимум миллион Анапа перетянет у Сочи. Но тут виноваты целиком сочинские отельеры, которые выставили высокие цены. У них бы и в прошлом году дела не ахти шли, если б не Анапа. В прошлом году анапские туристы поехали в Сочи отдыхать, и у них был всего 5% рост потока. А в этом году они уже рекорда прошлого года не достигнут, а они вместо того, чтобы снизить цены, еще их подняли. И добились снижения турпотока», — сообщил эксперт.

Цены на путешествия на период праздников в любом случае поднимутся, причем рост может быть и двух- и трехкратным, подчеркнул собеседник НСН.

«Слово "упало" немыслимо в российском турбизнесе на праздники. Цена только растет за всю историю. Я 35 лет в туризме, и никогда не были на майские праздники цены дешевле, чем, допустим, в апреле. Авиабилеты, ЖД билеты, гостиницы — все цены на майские праздники растут. Цена может расти на авиабилеты и на 200-300%. Билеты на 9 апреля Москва-Сочи были за 4 тысячи рублей, а на праздники будут за 15 тысяч рублей», — рассказал Мкртчян.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский объяснял НСН, что внутреннему туризму не хватает качественных предложений, из-за чего многие россияне предпочитают зарубежные направления.