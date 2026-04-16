В Анапе надеются, что ветер спасет пляжи от мазута

Хорошая новость для турбизнеса в Анапе и туристов, которые планируют приехать сюда на отдых – еще одни сутки на популярном семейном курорте прошли без новых выбросов мазута. И есть серьезные надежды, что в ближайшие дни их тоже не будет.

Тем не менее на пляжи сегодня вышли люди в специальных защитных белых костюмах с лопатами и мешками. Все для того, чтобы «очистить берег под ноль» после предыдущего обнаружения нефтепродуктов в районе Витязево:

«Спасатели МЧС, “Кубань-СПАСа”, “Зеленого патруля” – все мониторят берег. Так и должно работать, чтобы полностью убрать все. Мы сегодня уже от “Гранд Отеля Анапа” до “Динамо” прошли. В целом берег чистый, водичка тоже. Новых выбросов нет. Вот небольшие пятнышки еще встречаются. Они даже рук не пачкают. Сворачиваешь как пластилин – и в мешок», – говорит блогер-эколог Юрий Озаровский.

С большим позитивом местные встретили прогноз погоды. Синоптики обещают, что ветер развернется на север. И будет дуть от берега как минимум ближайшие 3 дня. А это гарант того, что обнаруженное ранее пятно не приблизится к пляжам:

«Будет дуть на глубину, северо-восточный. Это лучшее направление ветра для Анапы», – объясняет блогер-активист Макс Анапский.

А вот с воскресенья южный ветер может вновь вернуться. Но волонтеры даже больше опасаются не его, а шторма – «после него обычно всякая бяка выбрасывается». В чатах добровольцев сегодня определенное затишье после успешно проделанной большой работы в предыдущие дни. Продолжается отмывание птиц, испачканных нефтепродуктами. По сводкам, удалось спасти порядка 650 – их привезли в специальный реабилитационный центр, созданный ранее. Но много и погибших. Государственная ветеринарная служба занимается их сбором и утилизацией.

Ранее TourDom.ru писал, что все усилия направлены на открытие пляжей Анапы до начала сезона, а Роспотребнадзор будет брать пробы воды в течение всего лета.