Россияне определились с майским отдыхом

Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, примерно треть россиян, планирующих свой отдых на майские праздники 2026 года, намерены покинуть пределы страны. Остальная часть путешественников, превышающая 60%, предпочтет провести отпуск на территории России.

Анализ бронирований отелей за период с 1 по 11 мая 2026 года показал, что распределение спроса на внутренний и зарубежный туризм в этом году полностью соответствует прошлогодним показателям: 64% заказов отелей приходится на российские направления, тогда как 36% туристов отправятся за границу.

Примечательно, что, несмотря на сокращение количества выходных дней в этом году, россияне планируют более длительный отдых за рубежом. Средняя продолжительность пребывания в иностранных отелях увеличилась до 3,3 дня по сравнению с 3,1 дня в 2025 году. Стоимость суток проживания за границей осталась на прошлогоднем уровне – 19,4 тысячи рублей. Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Турция, Япония, Китай, Беларусь и Италия.

Интерес к путешествиям по России остается высоким, передает РИА Новости. Российские туристы планируют более короткие поездки по стране, выбирая варианты размещения со средней стоимостью суточного проживания в 10,5 тысяч рублей. Средняя продолжительность бронирований в российских отелях составила 2,2 дня, что меньше показателей 2025 года (2,5 дня). В число лидеров по бронированиям среди российских городов вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород и Калининград.