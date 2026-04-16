Во Владивостоке впервые задержали иностранных гидов-нелегалов

В Приморском крае впервые задержали иностранных гидов-нелегалов. Двое граждан Китая организовывали экскурсии для своих соотечественников в центре Владивостока.

Как сообщили в региональном министерстве туризма, всего специалисты проверили семь экскурсионных групп. В пяти из них находились гости из КНР, еще две состояли из российских путешественников.

В отношении задержанных иностранцев возбуждены дела об административном правонарушении. Отмечается, что это первый случай в практике ведомства, когда на иностранных «экскурсоводов» был оформлен процессуальный документ, подтверждающий факт нарушения. Материалы проверки направят в Генконсульство КНР во Владивостоке.

Помимо этого, в ходе рейда выяснилось, что один из российских гидов проводил экскурсии без обязательного идентификационного бейджа. За первое подобное нарушение предусмотрено предупреждение, при повторном – штраф.

В министерстве напомнили, что с 2022 года в России действует законодательный запрет на осуществление экскурсионной деятельности иностранцами. Работать гидом могут только граждане РФ, прошедшие обязательную аттестацию. На сегодняшний день в Приморье аттестовано 280 специалистов, из которых 68 являются гидами-переводчиками (китайский, английский, немецкий языки).