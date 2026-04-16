Задержки рейсов из Сочи достигают 10 часов

После введения ночью временных ограничений в аэропортах Сочи и Краснодара многие рейсы задерживаются. Некоторые самолеты перенаправили на запасной аэродром в Минеральные Воды.

© tourdom.ru

В частности, на 10 часов позже расписания доставит в Адлер пассажиров из Казани рейс N4 412 авиакомпании Nordwind. По данным сервиса Flightradar24, лайнер совершил вынужденную посадку в Минводах, в пункт назначения он прибудет в 18:05 вместо 07:40. Из Екатеринбурга SU 2961 «Аэрофлота» прилетит в Сочи с опозданием на 6 часов, а из Москвы SU 1110 – на 5.

Откладываются и вылеты из аэропорта Адлера. Один из самолетов «Аэрофлота» (SU 1141) смогут отправить в Москву на 6,5 часа позже назначенного времени, другой (SU 1111) – на 5.

Впрочем, большинство отклонений от графика в Сочи не столь значительны. На 3,5 часа задерживается вылет самолета AlMasria Universal Airlines в Шарм-эль-Шейх: вместо 9 утра он повезет туристов в 12:30.

Из Краснодара на 4 часа позже запланированного времени улетят в Москву и Екатеринбург пассажиры SU 1265 и SU 2926 «Аэрофлота», на 3,5 часа – в Стамбул туристы SU 656.

Начиная с 13 часов, по данным онлайн-табло аэропортов, рейсы постепенно входят в график. Отклонений от расписания нет либо они минимальны.