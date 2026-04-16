Медицинский туризм приносит Омской области миллионы долларов

За последний год государственные клиники Омска приняли 18 тысяч иностранных пациентов. На медицинском туризме отрасль заработала более двух миллионов долларов. Специалисты полагают, что этот показатель реально увеличить еще как минимум на десять процентов.

По словам экспертов, медицинский туризм в Омской области непосредственно связан с программой развития внешнеэкономической деятельности. Планомерному росту показателей, в частности, способствует активное участие региона в отраслевых международных форумах и конференциях. Наиболее активно медуслугами омских клиник пользуются жители Казахстана. В этом году акцент сделан на сотрудничество с Беларусью, Киргизией, азиатскими странами дальнего зарубежья.

Как правило, туристы едут за врачебной помощью в другой регион, когда не могут получить ее в своем. В топе востребованных направлений медицинского туризма - травматология и ортопедия. Одна из точек притяжения иностранцев - Омский клинический медико-хирургический центр (КМХЦ).

- Пациенты едут к нам целенаправленно. Главным образом, из стран ближнего зарубежья. Определенные сложные операции в некоторых странах попросту не делают, а мы, благодаря квалифицированным врачам, прогрессивным технологиям и оснащению, можем их проводить, - пояснил заведующий травматологическим отделением Андрей Лифанов.

Средства, привлеченные учреждениями за счет медицинского туризма, можно использовать, например, на оплату труда персонала, ремонт помещений, приобретение современного медицинского оборудования. В прошлом году несколько отделений КМХЦ закупили наборы инструментов для сложных операций, потолочный хирургический светильник и видеокамеру для лапароскопии. Затраты превысили четыре миллиона рублей.

Недавно в распоряжение клиники поступили две новые С-дуги российского производства с цифровым плоскопанельным детектором. Аппараты могут оперативно проецировать на экран изображения высокой точности. Такая детализация помогает хирургу принять верное решение в ходе операции.

Центр будет расширяться - в Омске возводят новый хирургический корпус для проведения сложнейших операций, включая индивидуальное протезирование. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Полгода назад в городе начал работу филиал Центра высокотехнологического протезирования и реабилитации (ЦИТО), где наладят ежегодно будут выпускать порядка 600 индивидуальных конструкций. В том числе по заявкам от иностранных граждан.

Еще один объект, который начинают строить в регионе, - новый корпус онкодиспансера с поликлиникой, где смогут принимать в смену до 900 человек, в том числе приехавших из-за рубежа.

Привлекает пациентов в Омск и информация об уникальных операциях. Например, местные хирурги-урологи внедрили методику, позволяющую без разрезов и швов проводить операции на почке. Берутся врачи и за сложнейшие полостные операции. Недавно удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером с большой кулак. Омские кардиохирурги осуществили уникальную операцию больной с врожденным пороком сердца. В другой клинике спасли конечность мужчине с критической ишемией ноги. Врачи Омской офтальмологической больницы вылечили глаз пациентке, которой отказали иностранные клиники. "На момент обращения к нам была диагностирована гнойная язва роговицы. Ситуация сложилась крайне тяжелая - зрение отсутствовало. Но благодаря интенсивной терапии проблему удалось решить", - говорят офтальмологи.

В регионе активно развивается медицинская наука. Среди разработок, находящихся на этапе внедрения в практику - искусственный заменитель кожи, сырье для восстановления костной ткани, рабочая одежда, защищающая от травм, комфортные в использовании компрессионные чулки и другие ноу-хау.

Частные клиники Омска также активно принимают иностранных пациентов, предлагая комплексную диагностику, пересадку волос, решение проблемы ожирения, пластику кожи. Не говоря о стоматологии, неврологии и других востребованных направлениях. Сегодня на медицинских туристов приходится пять-семь процентов проводимых в частных клиниках процедур.

Между тем

Растет интерес иностранцев к российскому медицинскому образованию. В Омском государственном медуниверситете за последние три года число таких студентов выросло на порядок - сегодня там обучаются 620 будущих врачей, преимущественно из Индии и Пакистана.