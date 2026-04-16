Новые маршруты, гостиницы и экотропы: что ждет туристов в Красноярском крае

На заседании правкомиссии по туризму в Москве обсудили готовность регионов к летнему сезону. Участвовавший во встрече губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что регион получит из федерального бюджета 239,5 млн рублей на реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Средства направят на поддержку общественных инициатив в сфере туризма и строительство модульных гостиниц в Большемуртинско-Сухобузимском округе.

© РИА Новости

«В текущем сезоне одним из приоритетов развития туристической сферы в регионе станет внедрение принципа семейноцентричности: особое внимание уделят созданию на базах отдыха семейных номеров, внедрению специального сервиса и услуг на туробъектах, например, проката детского оборудования», – сообщили в правительстве региона.

Летом продолжат развивать речной туризм. На Енисее запустят новый маршрут Красноярск – Дивногорск на скоростном «ВосходЪ» с осмотром ГЭС. 4 июня теплоход «Максим Горький» отправится до Енисейска и Дудинки. Также продолжит работу электрокатамаран «ЭкоходЪ». На развитие экотуризма нацпарки «Красноярские Столбы» и «Шушенский бор» получили более 40 млн рублей субсидий.

В этом году в крае появятся новые точки притяжения: в Красноярске – лестница на Караульной горе, центр на Николаевской сопке и парк-музей на острове Молокова; объекты в Балахтинско-Новоселовском и Шарыповском округах, Минусинске и Сосновоборске. Также проектируются гостиницы в Красноярске по льготной программе нацпроекта.

Аэропорт «Красноярск» вошёл в топ-10 удобных аэропортов Forbes. В 2025 году там расширили зоны трансфера, установили новые стойки, открыли пункт пропуска в деловом терминале и внедрили турникеты.

В правительстве региона отмечают, что интерес к краю растёт: в 2023 году турпоток увеличился на 5 %, в 2024 – почти на 12 %. К 2030 году он должен вырасти на 60 % по сравнению с 2023-м.