Выжившая в авиакатастрофе пассажирка отсудила 600 тысяч

Жительница Иркутска, пострадавшая в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе в 2021 году, добилась через суд 600 тыс. руб. компенсации морального вреда и штрафа. Разбирательство завершилось в 2025 году, сообщает «ИрСити» со ссылкой на материалы дела, которое рассмотрел Иркутский областной суд.

Речь идет о катастрофе 12 сентября 2021 года под Казачинским. Самолет L-410 при заходе на посадку задел деревья и рухнул. Погибли четыре человека, еще несколько пассажиров получили травмы. Истице был причинен тяжкий вред здоровью: она долго лечилась и несколько месяцев не могла работать.

Сначала Октябрьский районный суд Иркутска присудил ей только 100 тыс. руб. компенсации от «Аэросервиса» и отказал в остальных требованиях, в том числе по утраченной зарплате, расходам на лечение и компенсации за багаж. Также суд не стал привлекать к ответственности «СиЛА».

Апелляционная инстанция с этим не согласилась. Суд указал, что при код-шеринге обе авиакомпании несут ответственность перед пассажиром, независимо от того, кто выполнял рейс. Кроме того, первая инстанция не объяснила, почему 100 тыс. руб. – достаточная компенсация при тяжком вреде здоровью.

Иркутский областной суд пришел к выводу, что ответственность несут две компании – «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»), у которой был куплен билет, и «Аэросервис», выполнявший рейс. В итоге с «СиЛА» взыскали 200 тыс. руб. компенсации и 100 тыс. штрафа, с «Аэросервиса» – 400 тыс. руб. (с учетом уже выплаченных 100 тыс.).

При этом требования о возмещении утраченного заработка, расходов на лечение и имущественного ущерба суд отклонил: их посчитали покрытыми страховыми выплатами, которые истица уже получила на сумму более миллиона рублей.