На курорте Ведучи смонтировали первую гондолу канатной дороги

Первую гондолу масштабной канатной дороги смонтировали на горнолыжном курорте Ведучи в Чеченской Республике. Она представляет собой арт-объект с максимальной длиной пролета между опорами — 2 860 метров.

«Это настоящее чудо инженерной мысли. Гондола вмещает в себя 32 человека и сама по себе является арт-объектом, максимальная длина пролета между опорами — 2 860 метров, уникальная канатка типа 3S длиной 4,4 км на трех несущих опорах. Она свяжет южный (действующий) и северный (построенный, но пока не запущенный) склоны курорта. Впереди — натяжка канатов между опорами с помощью вертолета. Это будет самый долгожданный запуск объекта в истории компании», — сообщается в телеграм-канале института развития Кавказ.РФ

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что на чеченском курорте была открыта новая детская горнолыжная трасса, на ней установили дополнительный траволатор и увеличили протяженность горнолыжного спуска с 80 до 200 метров.

О курорте

Курорт Ведучи в Чеченской Республике ориентирован на активный семейный отдых. Здесь работает всесезонная синяя трасса длиной в один километр с системой искусственного оснежения и освещением. Обустроены учебный склон, детская трасса и тюбинговый парк.

На курорте над Аргунским ущельем строится канатная дорога протяженностью 4,4 км, которая соединит южный и северный склоны. На северном склоне подготовлено 14 км горнолыжных трасс.