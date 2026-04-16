Чем привлекает отдыхающих Крым и променяют ли они Дубай на Ялту?

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Крым снова стал лидером спроса на предстоящие майские выходные. Полуостров вошел в ТОП-5 потребительских запросов направлений для отдыха. Интерес к Крыму неравномерен среди агентств, как и цены на пакетные туры. Тем не менее эксперты полагают, что спрос на это направление еще может подрасти ближе к праздникам. "РГ" выясняла, ждать ли перетока туристов в Крым с других направлений, в частности с ближневосточного.

Самую высокую планку спроса на крымские курорты отмечает "Интурист". У этого оператора спрос на отдых в регионе "двух морей" подскочил на 40 процентов, а в "Дельфине" - на 20. У других игроков рынка туруслуг рост не такой существенный. У "Алеан" и "Русский экспресс" интерес к Крыму остался на уровне прошлого года.

75 процентов гостей прибывают в Крым на автомобилях. Такой способ передвижения накладывает отпечаток на глубину бронирования. Мобильные туристы, как правило, долго не задерживаются в одном месте: два - три дня на город и переезд в другое место. Таким образом, даже за короткий отпуск отдыхающие успевают получить максимум впечатлений и насладиться путешествием. Но это тенденция больше характерна для высокого сезона, когда в Крым приезжают на 10 дней и больше. А в эти майские праздники средний объем бронирования составляет пять суток. На неделю и больше остаются те, кто решил совместить праздники с отпуском.

Что касается географических предпочтений на самом полуострове, то здесь существенных изменений не намечается. Как всегда, на первом месте остается Ялта и весь Южный берег Крыма. У оператора "Мультитур" спрос на это направление в три раза превышает запросы на Западное и Восточное побережье полуострова. По данным "Алеан", на места размещения Большой Ялты приходится 80 процентов всех бронирований. Некоторые операторы уже закрыли продажи крымского направления на майские праздники. Но это не означает, что будет дефицит мест. Всегда есть возможность найти свободные номера у соседей.

Еще несколько штрихов к портрету путешественников. При бронировании гости отдают предпочтение местам, где есть система "все включено" или хотя бы завтрак. Дополнительный плюс - наличие SPA и бассейна. Море в мае еще холодное, а окунуться или хотя бы понежиться в просторном джакузи все равно хочется. Пользуются спросом санатории с полным пансионом и собственной территорией.

Теперь о чеке за размещение. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10 - 20 процентов. По данным туроператоров, пять ночей на двоих в майские праздники обойдутся от 20 тысяч рублей до 248 тысяч в зависимости от региона полуострова и классности отеля. Самый бюджетный вариант - гостиница три звезды на Южном берегу Крыма за 20 тысяч рублей у "Алеан". Самый дорогой - 248 тысяч рублей в пятизвездочном отеле "Мрия" там же, в Большой Ялте, продает "Интурист".

Эксперты уже заглядывают за горизонт майских праздников и оценивают перспективы Крыма в предстоящем курортном сезоне. Конфликт на Ближнем Востоке обрушил туристический поток в этом направлении, но в том, как это скажется на внутреннем туризме и поменяют ли отдыхающие Дубай на Крым, эксперты осторожны в оценках.

- Туристический поток в Крым никак не коррелируется с направлением Ближнего Востока, прежде всего, по той причине, что у нас и, например, в Объединенных Арабских Эмиратах не совпадают туристические сезоны. Крым - это летнее направление отдыха, а Дубай, напротив, - зимний. Там уже в мае начинается невыносимая жара, когда весь турпоток падает и так до сентября, - говорит директор агентства путешествий "Турэтно" Марина Богданова.

Другое дело Турция. С этим туристическим регионом у российских курортов совпадают сезоны, они ориентированы на летний отдых.

- Если вы помните период, когда Турция закрывалась для наших туристов, вот тогда да, мы действительно ощутили реальный приток отдыхающих, - отмечает эксперт.

Переток туристов с ближневосточного направления на внутренние маршруты будет зависеть от временного фактора, считает глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.