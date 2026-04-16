В Астрахани ожидается рекордное число заходов круизных лайнеров

По данным Российского союза туриндустрии, порядка 35 процентов круизов на текущий год уже выкуплено, при этом общий уровень бронирования сопоставим с прошлым сезоном. По оценкам экспертов, меняется структура спроса на круизные путевки. Так, растет интерес к маршрутам по Средней и Нижней Волге. Туроператоры ежегодно расширяют программы, добавляя новые направления и формат путешествий.

Ждут начала круизного сезона и в Астрахани, которая является конечной точкой многих туристических маршрутов по Волге. Туда ежегодно прибывают теплоходы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Ярославля и Волгограда. Согласно данным региональных властей, в навигацию 2024 года было осуществлено 92 захода теплоходов, в 2025-м этот показатель снизился до 90.

"В этом году всего за сезон мы ожидаем порядка 120 круизных заходов. 25 апреля к астраханскому причалу прибудет первый теплоход из Самары. В этот же день после шестичасовой стоянки он отправится в Казань", - сообщила "РГ" Марина Варютина, руководитель астраханской туристической компании, которая специализируется на приеме круизных лайнеров.

По ее словам, завершится навигация в Астрахани 18 октября прибытием теплохода из Санкт-Петербурга.

"Это будет тематический театральный круиз, самый дальний маршрут в Астрахань продолжительностью 17 дней в одну сторону. Во всех городах следования его пассажиры посетят театральные постановки. В Астрахани это будет спектакль в драматическом театре", - отметила эксперт.

В сентябре ожидается первое прибытие в Астрахань недавно построенного люксового четырехпалубника "Николай Жарков". Два дня он простоит в городе, а потом отправится в Дагестан.

"В этом году многие теплоходы будут стоять у нас по несколько суток. В Астрахани есть что посмотреть даже самому взыскательному туристу. В топе предпочтений - посещение лотосовых полей. Еще одна фишка - поездка на осетровую ферму, где у каждого есть возможность попробовать знаменитые местные рыбные блюда и самому посолить черную икру", - пояснила Марина Владимировна.

В августе в разгар сезона арбузов гостей везут на бахчу селекционного хозяйства. Там не только устраивают дегустацию полосатых ягод всех цветов радуги, но и делятся секретами выбора бахчевых на рынке.

Не меньшим спросом у туристов пользуется посещение белокаменного кремля, а также рыбного рынка "Селенские Исады", где покупают вяленую рыбу в дорогу, которую часто берут на гостинцы.

Развиваются и автобусные туры. Это часть экскурсионных программ, которые входят в состав круиза. Самый популярный из Астрахани - в соседнюю Калмыкию. Гости хотят увидеть красоту калмыцкой степи, буддийские пагоды и молельные ступы, а также побывать в знаменитом городе шахмат Сити-Чесс.