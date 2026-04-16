В Геленджике к летнему сезону подготовят 73 пляжа

Власти Краснодарского края провели рабочее совещание по подготовке курортной инфраструктуры Геленджика к летнему периоду. Вице-губернатор Александр Руппель осмотрел несколько пляжных зон, включая «Центральный», «Дельфин» и «Багамы».

Руппель подчеркнул, что на Геленджик приходится пятая часть всего туристического потока региона, причем большинство гостей выбирают пляжный отдых. В связи с этим он поручил администрации города обеспечить полную готовность всех 73 пляжных территорий к 1 июня. Для этого необходимо своевременно оформить все требуемые документы: декларации в ГИМС и санитарно-эпидемиологические заключения. Также в течение всего сезона будет организован постоянный мониторинг состояния пляжей для безопасности отдыхающих.

Контроль качества морской воды осуществляется Роспотребнадзором на участке от Архипо-Осиповки до Кабардинки. Для этого задействованы 22 мониторинговые точки, причем 13 из них расположены в Геленджикской бухте, что является самым плотным охватом в крае. В прошлом году все 5 тысяч взятых проб воды и песка соответствовали нормативным требованиям.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Василий Воробьев отметил потенциал Геленджика для развития других видов туризма. На территории курорта зарегистрировано 54 объекта туристического показа, в том числе для эногастрономических туров. Также здесь проложено более 30 экскурсионных и 37 туристских маршрутов. В рамках краевой программы были благоустроены терренкуры «Маркотх» и «Землянки штаба 18-й армии». Экскурсионные услуги предоставляют 38 аттестованных гидов. По мнению Воробьева, эта инфраструктура позволит активнее развивать приключенческий туризм.

В сфере размещения туристов в Единый реестр внесены сведения о 1225 действующих объектах, включая 870 гостевых домов. План по классификации средств размещения выполнен полностью.

Подготовка коснулась и торговой сферы. Как сообщил заместитель руководителя департамента потребительской сферы Владимир Иващенко, в Геленджике для гостей доступны почти 3,3 тысячи торговых объектов, в числе которых и нестационарные. Для последних в городе предусмотрено более 650 мест, из которых в сезон используется примерно 70%.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам безопасности. Ее обеспечение на курорте возложено на полицию и казачество. Мониторинг обстановки в общественных местах, включая пляжи, ведется с помощью системы «Безопасный город», к которой подключена большая часть видеокамер.

