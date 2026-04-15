В Совфеде предложили продавать туры для одиноких людей

Сенатор, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин обратил внимание на рост числа одиноких граждан в России, назвав эту тенденцию тревожной. По его мнению, для смягчения ситуации необходимо развивать отдельные форматы досуга и путешествий, ориентированные на людей без пары.

Парламентарий подчеркнул, что нужны площадки и сервисы для общения. Например, можно продавать «специальные туры для одиноких людей, которые позволят людям знакомиться и выстраивать отношения во время поездки». Такие инициативы могут способствовать укреплению института семьи.

Вадим Деньгин также отметил, что стремление к созданию ячейки общества и воспитанию детей по-прежнему остается значимой ценностью для россиян и играет важную роль в демографической динамике страны.

Согласно исследованию Аналитического центра ВЦИОМ, 45% россиян за последние 5 лет заметили увеличение числа одиноких людей. Наиболее выражена эта тенденция в Сибири и на Дальнем Востоке – 58 и 55% соответственно. Среди женщин рост фиксируется чаще, чем среди мужчин, – 50% против 40%.

Результаты опроса также показывают, что большинство граждан (75%) связывают такую ситуацию не с личным выбором, а с внешними обстоятельствами. Лишь 17% считают одиночество осознанным решением. Кроме того, 43% участников исследования уверены, что жить одному обходится дороже, чем в семье или с близкими.