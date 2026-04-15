В Красноярском крае поделились планами на развитие туризма в 2026 году

Внедрение принципа семейноцентричности станет одним из приоритетов развития туристической отрасли Красноярского края в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В среду губернатор края Михаил Котюков принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На ней обсуждались вопросы готовности регионов к летнему туристическому сезону.

"В текущем сезоне одним из приоритетов развития туристической сферы в регионе станет внедрение принципа семейноцентричности: особое внимание уделят созданию на базах отдыха семейных номеров, внедрению специального сервиса и услуг на туробъектах, например, проката детского оборудования", - говорится в сообщении.

По информации властей региона, в текущем году край получит из федерального бюджета 239,5 млн рублей на реализацию нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Эти средства будут направлены на поддержку общественных инициатив в туристической сфере и создание модульных объектов гостиничного типа в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе.

Еще одним направлением станет развитие речного туризма на Енисее, в этом году заработает новый прогулочный маршрут Красноярск - Дивногорск с осмотром Красноярской ГЭС на скоростном судне на подводных крыльях "Восходъ", будут продолжены туры до Енисейска и Дудинки на теплоходе "Максим Горький". В части экотуризма в 2026 году нацпарки "Красноярские Столбы" и "Шушенский бор" получили субсидии в размере более 40 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.

В планах краевых властей к 2030 году нарастить туристический поток в регион на 60% по отношению к 2023 году.