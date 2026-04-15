Cможет ли внутренний туризм «отвоевать» у заграницы деньги россиян

Заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о возможности привлечь во внутренний туризм до 25 млрд долларов за счет перетока от поездок за рубеж не выглядит реалистичным сценарием на ближайшую перспективу, считают участники рынка. По их оценке, столь масштабная переориентация спроса требует времени, инвестиций и изменения потребительских предпочтений.

Ранее Чернышенко указал, что импорт туристических услуг в прошлом году, по данным Центробанка, составил около 50 млрд долларов, и призвал регионы побороться за половину этого объема, развивая собственные туристические продукты и инфраструктуру.

Однако представители отрасли отмечают, что рост такого масштаба означает фактическое увеличение внутреннего рынка в полтора раза. По словам руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас он оценивается в 4–5 трлн руб. (52–55 млрд долларов).

«Наверное, “освоить” 25 млрд долларов реально, но смотря в какой временной перспективе, и все зависит от экономической ситуации. С учетом замедления в продажах этого года есть сомнения, что это будет быстро», – сказал он.

Кроме того, по его словам, полностью заместить выездной туризм внутренними поездками вряд ли удастся.

«Люди хотят видеть не только свою страну, но и другие. “Рэдиссон” в Сочи мало отличается от “Рэдиссона” в Барселоне, а вот египетские пирамиды Эрмитажем не заменить», – отметил Сергей Ромашкин.

Есть и объективные причины. Как подчеркнул основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, решающим фактором остается привлекательность предложения для туриста: если оно устраивает по цене и условиям, путешественники им обязательно воспользуются.

«Однако следует учитывать наш климатический пояс и отсутствие теплого моря большую часть года, поэтому конкуренция получается неравная», – прокомментировал юрист.

Некоторые эксперты обращают внимание на курсы валют и макроэкономические показатели.

«Я с трудом могу себе представить, что будет с курсом рубля, если люди вместо 50 млрд долларов потратят за рубежом только 25 млрд, а еще столько же останется невостребованным на валютном рынке. Рубль будет укрепляться, а значит, еще более конкурентоспособными станут зарубежные туристические поездки. При этом дефицит бюджета сильно увеличится. Об этом никто не думает», – рассказал один из собеседников редакции.

Специалисты сходятся во мнении, что потенциал роста внутреннего туризма действительно существует, однако реализовать его возможно лишь в долгосрочной перспективе и при условии масштабного развития инфраструктуры, сервиса и сбалансированной экономической политики.

При этом целевые ориентиры отрасли уже заданы: к 2030 году власти рассчитывают увеличить число поездок по России до порядка 140 млн в год, что должно стать одним из ключевых показателей развития внутреннего туризма.