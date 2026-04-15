Туристы рискуют лишиться отпуска в Крыму из-за перестраховщиков и тренирующихся

Компьютер, ноутбук, два телефона… Открыт сайт «Гранд Сервис Экспресса», его же приложение и куча агрегаторов… Покупка билетов на поезда в Крым превратилась в настоящую охоту. Туристы жалуются, что поймать их практически невозможно: в момент начала продаж сайты и приложения зависают, а через несколько минут выясняется, что все уже разобрали.

© tourdom.ru

Ситуацию осложняют перестраховщики: одни берут несколько комплектов билетов на всякий случай, другие просто тренируются, чтобы в определенный момент без особых сложностей забронировать места на нужные даты. Если пару-тройку лет назад подобные «лайфхаки» вызывали насмешку у большинства обитателей туристических чатов, то сейчас репетиции стали массовым явлением.

«Именно во время тренировки в экстремальных условиях узнаешь все нюансы. Многие смотрят, в какой день легче приобрести билеты. И проверить, каковы шансы пробиться на тот или иной поезд», – объясняют использующие этот прием. Некоторые повторяют его не по разу: «Сегодня просто решила глянуть ситуацию в обратную сторону. И попробовала купить. Завтра генеральная репетиция. А в пятницу и субботу буду реальные билеты брать», – рассказала одна из сторонников перестраховки.

Доходит до абсурда:

«Сегодня купили, но нам не надо. Сейчас будем сдавать – ловите».

Это очень раздражает тех, кому необходимо ехать именно в тот день, на который открыта продажа:

«Вы другим не даете купить своими глупыми тренировками. Это не шутки – у людей отпуска срываются», – возмущаются они и добавляют: «Если вы с утра нажимаете на места в купе, вы мешаете купить их по изначальной стоимости. При каждом клике оно становится дороже. Больше спрос – выше цена».

В пресс-службе перевозчика подтверждают: тех, кто оформляет билеты, не собираясь их использовать, стало значительно больше. Это создает искусственный дефицит и нагрузку на онлайн-сервисы. Поэтому возникают проблемы у добросовестных покупателей.

«Мы запустили дополнительные алгоритмы распознавания таких действий. Если они замечают бронирование большого числа билетов без последующей оплаты или множественные покупки, система таких пользователей блокирует».

Но, судя по всему, принятых мер недостаточно.

«11 апреля весь день мониторил поезд № 018. В 08:30 было объявлено, что свободных мест нет. Потом в течение дня вернулось больше 20 нижних полок. Несколько раз возникали целые купе – все время разные. Около 14 часов было три полностью свободных», – рассказал в телеграм-чате «Крымский паровоз» один из туристов.

А другая похвасталась, что все время тренируется и никто ее не блокирует.

Кто-то считает, что решить проблему можно, увеличив количество поездов, но им пессимистично отвечают: