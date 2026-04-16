Дамская сумочка туристки на рейсе «Победы» превратилась в багаж

Туристка пожаловалась на неприятную ситуацию, произошедшую с ней перед вылетом рейса «Победы» в Москву. Женщина спокойно продвигалась в очереди к стойке регистрации, как вдруг неожиданно для себя не прошла проверку калибратором, как и ее спутницы.

«Знайте, что прям перед вылетом ваши дамские сумочки могут внезапно оказаться багажом. Раньше их даже не просили снимать с себя! А теперь почему-то не вошли в габариты ручной клади. Итого с 3 человек за аксессуар 20 на 20 см вышло 8700!» – негодует пассажирка в соцсетях авиакомпании.

Она не готова мириться с тем фактом, что правила у лоукостера таковы, что все вещи, которые клиент берет с собой в салон, должны одновременно вмещаться в обозначенные размеры.

«Это только в одном аэропорту такая ситуация. Мы летели 10-го числа в обратную сторону, и ничего подобного не было. И в предыдущие годы в разных городах и аэропортах никто никогда в этой компании не просил снимать с себя сумочки и класть их в калибратор».

Постоянные клиенты «Победы» в комментариях взывают к здравому смыслу:

«Может, ваша ручная кладь была визуально меньше максимальных размеров, поэтому вас раньше и не просили сумочку снимать». Но безуспешно: «Когда мы уже приземлились, многие люди жаловались, что у них такая же проблема была только на этом рейсе. И вообще гоняли нас по всему аэропорту, чтобы мы все это оплатили, то на крайнюю стойку, то в офис на другой этаж».

Перед перелетом пассажирам действительно нужно уточнять правила, действующие на данный момент в авиакомпании. Особенно это касается лоукостеров, бизнес-модель которых построена на продаже дополнительных услуг. В правилах «Победы» указано, что вся ручная кладь должна умещаться в калибратор. В список исключений дамская сумочка, как у некоторых других авиакомпаний, не входит. Вот если бы это был ноутбук в мягком чехле или пакет из duty free (но даже у него есть максимальные габариты), то другой разговор.

Ранее TourDom.ru писал, что «Победа» изменила требования к габаритам ручной клади после того, как этот вопрос поднимался в суде. А недавно у лоукостера обнаружились зауженные калибраторы во Внуково. Кстати, у туристов бывали проблемы с посадкой на рейсы российских авиакомпаний не только из-за дамских сумочек – одна женщина не улетела «Аэрофлотом» в Стамбул из-за пакета Ozon.