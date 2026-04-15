Туризм назвали ключевым драйвером экономики Ленобласти

Дрозденко назвал туризм ключевым драйвером экономики Ленобласти в 2025 году

ТАСС

Туризм стал ключевым драйвером экономики Ленинградской области по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко во время отчета региональному парламенту.

"Перейдем к туризму. Это наш новый драйвер роста экономики, причем он затрагивает практически все отрасли", - сказал Дрозденко.

В 2025 году Ленинградскую область посетили 8,9 млн туристов, по этому показателю регион занимает пятое место в стране. На данный момент в области больше всего национальных туристических маршрутов в России - четыре.

В регионе продолжает активно развиваться промышленный туризм. Проект "Крутая локация" объединил за год 13 предприятий и 16,7 тыс. гостей. Кроме того, в Ленинградской области сейчас действует 53 экотропы (протяженность 433 км), посетителями которых в 2025 году стали 1,6 млн туристов.

В 2026 году, по словам Дрозденко, будут введены в эксплуатацию новые туристические объекты, увеличен номерной фонд за счет модульных некапитальных средств размещения с поэтапным увеличением, а также будет развиваться туристическая инфраструктура (кемпинги, причалы, объекты придорожного сервиса). В 2027 году во Всеволожске планируется открыть филиал Национального центра "Россия" (Выставочного центра).