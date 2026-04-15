Туристы высказались о проблемах российского all inclusive

Комментарий главы комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева о недостаточном развитии «всё включено» в России вновь вызвал дискуссию о том, каким должен быть этот формат отдыха на отечественных курортах. Редакция решила узнать мнение аудитории и запустила опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

© tourdom.ru

Вопрос звучал так:

«Что нужно в первую очередь сделать российским курортным отелям, использующим “все включено”, чтобы соответствовать, например, турецкому уровню?»

Интерес к теме оказался высоким: всего за 5 часов в голосовании приняли участие более 2400 подписчиков.

Самый популярный вариант – «Ничего не надо улучшать, всё уже хорошо» – набрал 39% голосов. Однако этот результат не стоит трактовать однозначно как полную удовлетворенность отечественным продуктом. Судя по характеру комментариев, некоторые выбрали этот вариант скорее из скепсиса по поводу отдыха на российских курортах.

«Им уже ничто не поможет», – высказался один из подписчиков.

Очевидно, что эта реплика отражает точку зрения тех, кто проводит отпуск за границей.

В то же время в комментариях действительно прозвучали голоса туристов, которые в целом довольны уровнем отечественного «все включено». Вот что пишет Александр Воронов:

«Да полно на самом деле отелей в РФ с хорошим уровнем».

Однако он делает оговорку: курортный сезон на российских курортах в 2 раза короче, чем в Турции, и это «никак не даст сделать цены на такие отели ниже».

Если суммировать все варианты ответов, в которых голосующие выразили претензии к отечественному «все включено», то становится очевидно: недовольных все же большинство и главный триггер – это именно цены. Снизить их предлагают 26% участников опроса. Еще 16% считают слабым местом уровень сервиса, а 11% уверены, что нужно улучшить питание и ассортимент напитков.

«Только в двух отелях у нас в Краснодарском крае, можно сказать, неплохо по еде! А алкоголь везде самый дешевый предлагают. Ну и цены, конечно, не соответствуют», – поделилась мнением Ксения Шпыркова.

Правда, конкретных примеров она не привела.

В совокупности критические варианты ответов дают более половины голосов. В комментариях один из подписчиков выразил общее точку зрения тех, кто выступил с критикой и пожеланиями в адрес отечественных отельеров:

«Всего вышеперечисленного не хватает сразу и в первую очередь».

Многие поддержали эту реплику лайками.

При этом подписчики не склонны идеализировать турецкую модель «все включено». Претензии есть и к ней.

«В Турции алкоголь можно пить далеко не во всех отелях. Где можно, там и ценник соответствует», – пишет Юлия Симонова.

Таким образом, ответы участников опроса формируют двойственную картину. С одной стороны, значительная доля респондентов дистанцируется от темы или не считает нужным что-то менять. С другой – при более внимательном анализе видно, что запрос на улучшения есть, и он перевешивает.

Разумеется, для конкуренции с Турцией нужно развивать сервис, оттачивать уровень кулинарии, но главное – выдерживать соотношение цены и качества. Ключевой вопрос для туриста сегодня звучит так: «Что я получу за свои деньги?» Почему в Турции зачастую отдыхать выгоднее – это отдельная тема. Причины не только в более благоприятном климате, но и в разном уровне господдержки. Если в Турции развитие отелей стимулируется государством за счет поддержания минимальной фискальной нагрузки, то в России складывается другая тенденция. Издержки отелей растут, при этом со стороны некоторых депутатов периодически звучат предложения ограничить цены на государственном уровне, то есть еще больше ухудшить условия, в которых существует гостиничный бизнес.