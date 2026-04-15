Как информационный фон топит туризм в Дагестане

У туристов, собиравшихся в Дагестан, много острых вопросов.

© tourdom.ru

«Правда ли что дороги затопило? А что с водой, ее пить можно? Сегодня прочитала новость, что Дагестан ушел под воду» – такие сообщения можно увидеть в соцсетях.

Впрочем, повода для паники нет. Последствия наводнений серьезные, однако стихия почти не затронула районы, которые активно посещают отдыхающие.

«Туристические объекты не пострадали. Сейчас все основные трассы действуют, в городах спокойно, на популярных маршрутах тоже. Сейчас восстанавливают дорогу на аул-призрак Гамсутль. Меняем это место на аналогичные – заброшенные аулы Кахиб и Гоор, где находится наш знаменитый Язык Тролля», – поделилась с TourDom.ru руководитель туроператора «Даг-Тур» Надежда Лопина, добавив, что проблемы остаются в отдельных, нетуристических районах, и они активно решаются.

«Самые востребованные экскурсии – в Сулакский каньон и Дербент – проходят, как и раньше, спрос нормальный», – подтверждает еще один представитель турбизнеса.

О том, что ситуация далеко не катастрофическая, говорят и туристы:

«Мы в апреле за 5 дней объездили все основные локации. Только по дороге на бархан Сарыкум (крупнейший песчаный бархан в Европе. – Ред.) были лужи не для низких машин, там грунтовка. А все горные точки доступны даже там, где выпал легкий снег. В общем, не читайте соцсети».

Тем не менее многие отказываются от поездок. По оценке Надежды Лопиной, если спрос на лето пока стабилен, то на май туристы аннулировали до 60% броней. И главная причина – негативный информационный фон.

Ранее мы написали, что наибольший ущерб от сильных дождей зафиксирован в отдельных районах Махачкалы, а также в Дербентском, Хасавюртовском и Кайтагском районах.