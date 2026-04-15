AZUR air отчиталась о регулярности полетов в марте. Ранее перевозчик сообщал, что в последние 2 недели минувшего месяца этот показатель составлял соответственно 96,5 и 97,2%. Но в целом по итогам марта пунктуальность оценивается на 83% (в расчет не включались задержки из-за временных закрытий воздушного пространства, аэропортов, а также по метеоусловиям). Это на 10 процентных пунктов выше, чем в феврале, но меньше целевого уровня, установленного авиакомпанией на 2026 год – 95%. Уже понятно, что по итогам года взять эту «высоту» перевозчику вряд ли удастся, так как январь и февраль были провальными. Но, судя по последним данным, придерживаться этой планки вполне возможно.

Напомним, что начало года у AZUR air было отмечено проблемами с техническим состоянием воздушных судов, что привело к многочисленными задержкам и отменам рейсов. Ространснадзор проверил деятельность компании, и по итогам этой инспекции Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня 2026 года и порекомендовала повысить уровень безопасности полетов, сократить программу рейсов, а также провести аудит собственных служб, отвечающих за летную годность и техническое обслуживание самолетов.

Уже через неделю руководство AZUR air представило первоначальный план корректирующих действий, но в надзорных органах сочли материалы формальными и не отражающими реальных мер по повышению безопасности. Поэтому документы вернули на доработку. После этого был уволен технический директор компании Дмитрий Клыженко, а его подчиненные получили выговоры и замечания. О том, на какой стадии сейчас находится работа, не сообщается.

Между тем туроператоры Anex и «Интурист» пересадили своих клиентов, купивших туры в Турцию, на Turkish Airlines, Southwind и Pegasus Airlines. Fun&Sun сотрудничество с AZUR air пока продолжает.