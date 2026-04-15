Почему самолеты вместо Ближнего Востока не полетят в Анадырь

Предложение главы Минэка Максима Решетникова о перераспределении флота российских авиакомпаний, который летал на Ближний Восток, на внутренние рейсы запоздало. Главная проблема в том, что никакого свободного парка нет, считает эксперт, опрошенный нашей редакцией.

Почему они улетели

Нужно понимать, что стоящий на бетоне самолет любой авиакомпании обходится гораздо дороже летающего, пусть и не с самой лучшей загрузкой. Потому те воздушные суда, что ранее использовались на рейсах в Дубай, Абу-Даби и других ближневосточных направлениях, сейчас не ждут своего часа в базовых аэропортах. Российские перевозчики сразу же запустили их в работу на других направлениях.

«Процесс пошел примерно с 9 марта. Как только было закрыто воздушное сообщение с Ближним Востоком, все авиакомпании начали перераспределять свой флот. Кто-то назначил дополнительные рейсы по уже имеющимся направлениям, кто-то поставил их на новые маршруты», – рассказал TourDom.ru эксперт по авиации (мы не называем имя по его просьбе. – Ред.).

Например, «Аэрофлот», у которого были крупнейшие объемы перевозки в ОАЭ среди российских авиакомпаний, сам заявлял, что поставил свои борта на допрейсы в Таиланд, Вьетнам, на Мальдивы и Шри-Ланку. Помимо этого, часть флота ушла на популярные в любое время Египет и Турцию. И именно эти меры позволили всей группе, включая «Россию» и «Победу», , как они сами считают, не только не снизить международный пассажиропоток в марте, но и увеличить его на 5,8%. Видимо, за счет пересевших с Emirates, Etihad, flydubai и иже с ними.

Спрос, который не грех удовлетворить

Выбор именно этих направлений был очевиден. Во-первых, они сами по себе популярны у туристов. Во-вторых, из-за приостановки полетов арабских авиакомпаний в страны ЮВА через ближневосточные хабы по этим маршрутам появился дополнительный спрос, который не грех было удовлетворить. В-третьих, широкофюзеляжный флот, который летал в Эмираты, как раз отлично подходит для этих зарубежных маршрутов, но не для рейсов в Анадырь.

Работали на ближневосточных маршрутах и другие авиакомпании, но совсем в других объемах. Например, у S7 было по одному ежедневному рейсу из Москвы и Новосибирска. У Utair были каждый день полеты из Внуково и реже из Тюмени и Сургута. «Уральские авиалинии» 7 раз в неделю летали из Москвы и Екатеринбурга и трижды в неделю из Сочи. Чаще всего, чтобы закрыть каждый маршрут, было достаточно одного борта, который успевал выполнить разворотный рейс в течение суток. И даже они не стоят. Например, «Уральские авиалинии», как сообщили журналисту TourDom.ru, за счет этих воздушных судов, в частности, увеличили полетную программу в Китай.

Кому нужны допрейсы в России

Сама идея пустить высвободившийся флот во благо развития внутренних маршрутов может быть и хороша, но подходить к этому процессу нужно крайне аккуратно, считают собеседники TourDom.ru:

«Внутренние рейсы росли достаточно динамично в последние годы, но сейчас спрос по многим популярным направлениям достиг практически потолка, и можно даже говорить об определенной стагнации. Если речь идет о том, чтобы начать полеты по каким-то уникальным маршрутам, где нет предложения сейчас, то, возможно, это имеет смысл. А по существующим популярным направлениям провозные емкости достаточны и новые не нужны. В том числе юг, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, работа которых в разной степени затрудняется из-за временных закрытий из-за ограничений в воздушном пространстве».

Показательно, что в преддверии летнего сезона авиакомпания Nordwind отменила полеты на, казалось бы, самом загруженном направлении – из Москвы в Санкт-Петербург.

Даже если идея, высказанная главой Минэка, получит одобрение на более высоком уровне, оперативно реализовать ее в пользу внутренних авиалиний без последствий не получится. Дополнительные рейсы «Аэрофлота» заявлены минимум до июня. Борта других перевозчиков могут быть заняты и на всё весенне-летнее расписание. Многие места уже проданы.

Да и сам конфликт на Ближнем Востоке все-таки, думается, не вечен. В отличие от туристической привлекательности ОАЭ, Израиля или Саудовской Аравии, она неоспорима. После восстановления нормальной обстановки в регионе страны захотят принимать туристов, а наши отдыхающие будут стремиться воспользоваться возможностью. А авиакомпании, конечно же, будут ставить новые рейсы на направления, которые всегда были экономически выгодными.