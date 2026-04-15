Как изменится спрос на турпоездки по России этим летом

В предстоящий летний туристический сезон спрос на путешествия по России увеличится минимум на 4%. Такие прогнозы озвучивает министерство экономического развития РФ.

По прогнозам ведомства, традиционно популярным направлением для туристических поездок этим летом останется юг страны.

«По приросту бронирований видим, что спрос здесь восстанавливается. Республика Крым, например, показала темпы прироста 30%, хорошую динамику показывает Краснодарский край. <> Ожидаем 4% роста в летний сезон, это более 48 млн поездок», — сообщил руководитель министерства Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России, его цитирует пресс-служба.

Также прозвучало, что по динамике туристических поездок в стране одним из лидирующих регионов является Карачаево-Черкесия. В целом число путешествий по России за январь и февраль выросло на 2,6% в сравнении с прошлым годом.

Решетников отметил, что министерство совместно с туристическими агрегаторами проанализировало спрос на популярные внутренние направления, между которыми нет прямых авиарейсов либо наблюдается полная загрузка.

«Предложили Минтрансу и Росавиации запустить дополнительные самолеты или рейсы по этим маршрутам», — сказал он.

Как доложил на заседании губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глубина бронирования в санаториях Кавказских Минеральных Вод на сегодня составляет три месяца: это подтверждает востребованность курортов региона.

Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев в свою очередь отметил, что в республике поэтапно создают современную инфраструктуру повышения транспортной доступности объектов туризма.