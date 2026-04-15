Губернатор Ставрополья предложил вдвое повысить туристический налог

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил повысить минимальный туристический налог с 100 до 200 руб. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, сообщает «Коммерсантъ-Кавказ».

По словам главы региона, в 2025 году Ставрополье официально посетило около 3 млн туристов, но, по данным туроператоров и мобильных операторов, реальное число может доходить до 10 млн. При этом около 30% туристов – примерно 3 млн человек – не платят турналог из-за федеральных льгот. Как отметил губернатор, получается перекос: многие пользуются инфраструктурой, но не участвуют в ее оплате, и нагрузка ложится на местный бюджет. Поэтому он предложил либо дать субъектам РФ самим решать, кому предоставлять льготы, либо вовсе отменить федеральные послабления.

Власти Ставрополья рассчитывают увеличить поступления от курортного налога до 1 млрд руб. в год и направлять эти деньги на благоустройство и развитие курортов.

С 2025 года региональные власти получили право вводить туристический налог: сейчас он составляет 1% от стоимости проживания (но не меньше 100 руб.), в 2026 году вырастет до 2%, а к 2029 году – до 5%. При этом представители туриндустрии уже говорили, что такая нагрузка может быть слишком высокой для бизнеса, и предлагали смягчить условия, например убрать минимальный порог.