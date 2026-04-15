Роспотребнадзор будет брать пробы воды в Анапе в течение всего лета

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством окружающей среды на курортах Анапы в предстоящий летний сезон. Как сообщила заместитель главы ведомства Ирина Брагина на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, мониторинг охватит питьевую воду в рекреационных зонах, морскую, а также состояние песка.

По ее словам, проверки будут проводиться на протяжении всего сезона силами территориальных подразделений. В прошлом году специалисты исследовали свыше 90 тыс. проб, и в случае выявления нарушений временно закрывались зоны отдыха – всего такие меры коснулись 73 территорий. В текущем сезоне контроль планируется сделать еще более строгим, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, особенно детей.

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь заявил, что приоритетом работы правкомиссии остается открытие пляжей Анапы к 1 июня. Он отметил рост спроса на отдых в регионе: уровень бронирований уже увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом. Окончательные прогнозы на сезон будут зависеть от выводов Роспотребнадзора.

Параллельно власти Краснодарского края совместно с профильными службами продолжают восстановление пляжной инфраструктуры. В частности, на ряде участков проводится дополнительная отсыпка песка, после чего территории проходят санитарную экспертизу.