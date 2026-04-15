Загадочные мазутные пятна появились на пляжах Новороссийска

На Суджукской косе в Новороссийске местные жители обнаружили фрагменты мусора, покрытые мазутом, а также характерные тёмные пятна на гальке. Точное происхождение загрязнений пока не установлено, сообщил «Новороссийский рабочий».

Предполагается, что маслянистые пятна могут быть связаны с мазутом, который ранее угрожал анапским пляжам. Однако, по объяснениям экологов, течение в Чёрном море направлено таким образом, что загрязнения из Керченского пролива, как правило, не достигают Новороссийска.

В сообщении говорится, что мазутное пятно могло бы достичь Большого Утриша лишь при особых погодных условиях, таких как сильные северные ветры, которые могли бы отнести его в сторону Анапы и Крыма.

Ранее сообщалось, что более 300 тонн нефти разлилось в Черное море.