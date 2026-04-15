Авиапассажир отменил бронь и отсудил в пять раз больше потраченного

Мировой суд в Курске обязал агентство по продаже авиабилетов вернуть пассажиру деньги и выплатить компенсации. Спор возник из-за того, что мужчина был вынужден отказаться от полета по состоянию здоровья.

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года Александр Медведев купил четыре электронных билета по маршруту Москва – Калининград туда-обратно за 31,7 тыс. руб. Незадолго до рейса его экстренно госпитализировали, из-за чего поездка сорвалась.

Дочь заболевшего связалась с авиакомпанией и отменила бронь и места снова выставили на продажу. В тот же день он подал заявку через агентство на возврат денег с приложением медицинских документов, и ему ответили, что деньги вернут в течение 3–5 дней, однако средства так и не поступили, как и ответ на претензию.

В суде агентство заявило, что документы якобы не соответствовали требованиям авиакомпании для вынужденного возврата, но суд с этим не согласился.

В итоге с ответчика взыскали 31,7 тыс. руб. стоимости билетов, еще столько же в виде неустойки, 20 тыс. за моральный вред, 41,7 тыс. штрафа, 25 тыс. компенсации расходов на представителя и 7 тыс. руб. госпошлины. Общая сумма превысила 157 тыс. руб. Решение пока не вступило в силу.