«Роза Хутор» и «Кавказ.РФ» собираются готовить специалистов редких «горных» профессий

Всесезонный курорт «Роза Хутор» и госкорпорация «Кавказ.РФ» приступают к разработке концепции обучения специалистов редких «горных» профессий – лавинщиков, оснежителей, ратракистов – на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Сегодня в России их не учат. Старт совместной работе дал визит делегации «Кавказ.РФ» на «Роза Хутор».

В составе делегации в Сочи прибыли 25 специалистов по эксплуатации, IT, маркетингу и финансам. В течение недели гости знакомились с работой инфраструктуры курорта: канатных дорог, ратраков, службы спасателей, систем оснежения и лавинной безопасности. «Роза Хутор» представил свои цифровые решения, включая систему прогнозирования загруженности канатных дорог с точностью до 85%.

Генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов отметил:

«Вижу большой потенциал в нашем сотрудничестве – это не только помогает нашим командам взглянуть на привычное под другим углом, но и формирует культуру горнолыжной отрасли страны в целом. Стажировка команды на "Роза Хутор" – часть большой программы “Кавказ.РФ” по взращиванию специалистов и мотивации команды, без обмена опытом не будет роста».

Зимой на трассах «Роза Хутор» ежедневно катаются 5–6 тыс. лыжников, на Эльбрусе — 3–5 тыс. Их безопасность обеспечивают профессионалы редких специальностей. Поскольку системы подготовки кадров в России нет, сотрудников подбирают из смежных областей и обучают внутри курортов. Например, подготовка оснежителя занимает около 2 лет практики на месте.

Генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров рассказал о первых практических шагах:

«Готовится перечень профильных образовательных учреждений в регионах Северного Кавказа… На базе этих учебных направлений можно обучать оснежителей, сотрудников служб снегоуплотнительных машин, канатных дорог. В конце апреля руководители этих заведений будут приглашены к участию в Кавказском инвестиционном форуме. Дальше планируется разработка программ подготовки специалистов редких "горных" профессий с возможностью стажировок на курортах и заключения ученических договоров».

По итогам визита достигнута договоренность о регулярных контактах и дальнейшем обмене опытом. Стороны уверены, что взаимодействие будет способствовать развитию горного туризма в России.