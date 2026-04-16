Самолеты с Ближнего Востока могут перебросить на российские курорты

Самолеты, которые раньше летали на Ближний Восток, хотят перебросить на рейсы по России — такой неожиданный способ развития внутреннего туризма предложили в Минэкономразвития. Идею уже направили в Минтранс и Росавиацию, но эксперты сомневаются: хватит ли свободных бортов и не заняты ли они уже на других направлениях. Обсуждение шло на заседании правкомиссии по туризму, где также подвели итоги 2025 года и наметили планы на лето-2026.

«Мы предложили Минтрансу и Росавиации посмотреть и по возможности туда запустить дополнительные рейсы с учетом закрытия полетов на Ближний Восток. У нас определенные емкости, я думаю, высвободились на какой-то период. Важно их эффективно использовать», – сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Какова ситуация внутри страны

По его словам, бронирований на лето по России пока чуть меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что туристы теперь стали планировать поездки за 1,5–2 месяца, а не заранее. В конце апреля–мае, ближе к отпускам, спрос должен вырасти.

Он отметил, что спрос на юг восстанавливается: в Крыму прирост бронирований составил 30 %, в Краснодарском крае – 22 %. Также высокий рост показали Забайкалье (в 2 раза), Новосибирская область (в 1,8 раза) и Кировская область (в 1,5 раза).

Решетников подчеркнул, что в летнем сезоне 2026 года ожидается прирост турпотока на 4 %. Для сравнения: летом 2025 года прогнозировалось около 48 млн поездок.

Мнение отраслевого эксперта

Однако предложение перевести часть авиапарка с Ближнего Востока в Россию пока вызывает у отрасли сомнения. Свою оценку этой инициативе дал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

«Авиакомпании ставят рейсы туда, где есть спрос. Плюс, по факту высвободилось не сказать, что огромное количество самолетов. И они уже заняли все перспективные как внутренние, так и выездные маршруты. Напомню, на Ближний Восток в основном летали не российские, а арабские перевозчики», – прокомментировал он.

Ранее «ФедералПресс» писал, что авиасообщение с Ближним Востоком восстанавливается: частота рейсов Emirates из Москвы выросла до четырёх раз в неделю. Qatar Airways летает по-прежнему – все комбинированные туры через Доху в Индонезию, Малайзию, Таиланд и на Филиппины доступны. Пока у катарского перевозчика один рейс в день, но в мае ожидается запуск второго.

Ожидается, что туры в ОАЭ осенью резко подешевеют. Европейские туристы бронируют осень в основном на Канарских островах, в Таиланде и других более стабильных направлениях, а не на Ближнем Востоке. Так что рынок может остаться единственным крупным игроком на этот момент.