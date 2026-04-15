Туристам в Поволжье приходится корректировать планы

Туристам в Поволжье приходится сегодня корректировать планы. Ночью и утром в регионе вводили ограничения на использование воздушного пространства. В ряде аэропортов план «Ковер» все еще действует. Это привело к серьезным подвижкам в расписании.

Так, рейс SU-1199 из Казани в Шереметьево уже перенесли на 8 часов: с 06:45 на 14:45, ЕО-759 в Омск – на 12,5 часа. Задерживаются вылеты из столицы Татарстана в Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Минводы, Сочи, Санкт-Петербург.

В Самаре на 8 часов отложены FV-6062 в Москву и FV-6204 в Сочи, на 6 часов А4-6308 в Минеральные Воды – день отдыха для собравшихся на курорты, считай, потерян. Кроме того, из Курумоча со вчерашнего дня не могут отправить самолет авиакомпании NordStar в Калининград: N4-856 задерживается уже на 21,5 часа. Самолет, который должен забрать пассажиров, прилетит только к 12:50, и то если к этому времени откроют небо.

Рискуют опоздать на свои стыковки путешественники, вылетающие в Москву из Ульяновска и Нижнекамска: FV/SU-6076 сдвинут с 09:35 до 17:35, FV-6300 – с 08:45 до 14:45.