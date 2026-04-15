Часть самолетов с ближневосточных маршрутов могут перевести на внутренние направления

Минэкономразвития РФ предложило Минтрансу и Росавиации перераспределить часть авиапарка с ближневосточных направлений на востребованные внутренние маршруты, где до сих пор отсутствуют прямые рейсы или наблюдается недостаточная загрузка.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, совместно с туристическими агрегаторами был проведен анализ спроса, который выявил ряд популярных направлений внутри страны без прямого авиасообщения. В связи с этим ведомство предложило увеличить количество рейсов и задействовать дополнительные воздушные суда.

Инициатива связана с высвобождением провозных мощностей на фоне ограничений авиасообщения с Ближним Востоком.

По данным Минтранса РФ, на начало марта 2026 года было отменено от 62 до 109 рейсов между Россией и странами региона, при этом значительная часть приходилась на направления в ОАЭ.