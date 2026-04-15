Формат «все включено» на российских курортах пока не прижился

Распространение формата «все включено» на российских курортах напрямую зависит от стабильного туристического потока, который пока обеспечен лишь в отдельных регионах, прежде всего в Краснодарском крае. Об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По его словам, примеры внедрения системы all inclusive в России уже существуют, однако они носят локальный характер. Наиболее активно такая модель используется именно на Кубани, где сформирован устойчивый поток отдыхающих, позволяющий бизнесу тестировать и развивать подобный формат обслуживания.

Парламентарий отметил, что отдельные попытки внедрения системы предпринимаются и на Дальнем Востоке, однако пока речь идет лишь о единичных проектах.

Как пояснил Сангаджи Тарбаев, ключевыми условиями для развития all inclusive является не только высокий спрос со стороны туристов, но и налаженная логистика поставок, обеспечивающая бесперебойную работу гостиниц. В связи с этим формат «все включено» в России остается точечным явлением.

Он также подчеркнул, что массовое внедрение этой модели возможно лишь на следующем этапе развития отрасли. В первую очередь необходимо сформировать базовую инфраструктуру и обеспечить стабильный приток туристов. По мере решения этих задач бизнес начнет активнее рассматривать переход к системе all inclusive, которая, как показывает международная практика, может повысить эффективность и прибыльность гостиничного сервиса.