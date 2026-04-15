Заброшенная усадьба булочника Филиппова под Подольском: мифы и легенды

Представьте: вы стоите перед огромным усадебным домом и не понимаете — то ли восхищаться, то ли плакать. С одной стороны — изящные башни, лепнина и фасады, которые будто собрали из разных эпох, как сложный пазл. С другой — пустые глазницы окон, облупившаяся краска и полное ощущение, что перед вами призрак. А ведь это могла быть главная точка притяжения во всем Подмосковье, пишет автор канала «Зачем я там была?».

Речь об усадьбе булочника Ивана Филиппова. Она спряталась в лесу под Подольском, подальше от шумных дорог. Сюда не заходят случайно — люди едут целенаправленно, ради той самой атмосферы «заброшки» с богатой историей.

Кстати, о булочках. Вы наверняка слышали легенду о Филиппове и таракане: якобы знаменитый пекарь, чтобы оправдаться перед проверкой, на ходу съел запеченное насекомое, заявив, что это изюм. Так изюм и стал обязательным ингредиентом в его выпечке. Иван Филиппов был настоящим королем гастрономии и поставщиком императорского двора. А вот эту усадьбу под Подольском строил уже его сын Дмитрий. Кто именно проектировал здание — загадка: называют имена Эйхенвальда и Коненкова, но бумаги до нас не дошли.

Есть здесь и своя порция мистики. Говорят, Дмитрий привез сюда цыганку Азу, но их роман закончился трагедией. Девушка не вынесла предательства и бросилась вниз с башни. Теперь легенда гласит, что ее призрак до сих пор бродит по комнатам, хотя сейчас здесь куда опаснее встретить не привидение, а кусок обрушивающегося потолка.

Внутри от былой роскоши почти ничего не осталось. Но если присмотреться к остаткам лепнины и очертаниям залов, масштаб былого величия все еще читается. После революции здесь была спортивная база, а в главном доме — медцентр (в подвалах до сих пор стоит какое-то оборудование). В 2009 году здание признали аварийным, и оно начало медленно умирать. В 2024-м усадьбу пытались продать за 150 миллионов рублей, но, кажется, желающих спасать руины не нашлось.

Как попасть? Официально — никак, территория под охраной. Но если вежливо поговорить с охранниками и оставить небольшую «благодарность», иногда делают исключение. И совет на дорожку: забудьте о кедах на тонкой подошве. Внутри небезопасно, так что выбирайте обувь покрепче.

