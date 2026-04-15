В России запустили проект для путешествий в межсезонье, пишет ТАСС. На старте он охватывает Владивосток и Волгоград. В дальнейшем маршрут появится и в других городах России.

Это совместный проект Минэкономразвития и сервиса по продаже билетов Aviasales.

«Развитие туризма в межсезонье — это выгодная стратегия для всей отрасли, это помогает убрать резкие перепады спроса и делает работу отрасли стабильной: гостиницы, транспорт и регионы получают равномерную загрузку и доходы в течение всего года. Это, в свою очередь, дает толчок развитию — появляются инвестиции, растет инфраструктура и создаются новые рабочие места. Для самих туристов это тоже плюс: поездки обходятся дешевле, а отдых проходит спокойнее, без толп и суеты», — заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Как сообщили в пресс-службе сервиса «Внесезон», около 40% перелетов по России приходится на период с июня по сентябрь — это пик спроса в большинстве направлений. В остальное время спрос распределяется неравномерно: в каждом регионе есть месяцы, когда доля поездок снижается ниже среднего уровня — около 8,3% в месяц.

В сервисе собраны локации для отдыха в любую погоду: музеи, галереи, творческие пространства и даже бани. В карточках есть короткие подсказки: когда идти, на что обратить внимание. Проект доступен на сайте и в приложении Aviasales.