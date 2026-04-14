Россиянка отсудила у туроператора 2 млн руб. за полученные ее дочерью травмы

Останкинский районный суд Москвы рассмотрел дело о защите прав потребителей по иску, поданному матерью несовершеннолетней к туроператору. Заявительница просила взыскать с компании стоимость туристического продукта, компенсацию морального вреда, расходы на реабилитацию, а также неустойку и штраф, сообщили в пресс-службе суда.

В ходе процесса установлено, что москвичка приобрела путевку в Турцию для себя и детей. Во время отдыха в гостинице ее дочь получила тяжелые травмы при спуске с водной горки в бассейне. Согласно заключению экспертов причиненный вред здоровью квалифицирован как тяжкий.

Суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с туроператора 2 175 000 руб. Суд пришел к выводу, что при оказании услуг не был обеспечен необходимый уровень безопасности, предусмотренный условиями договора.

Компания попыталась обжаловать это решение, заявив в апелляции, что ее обязательства ограничиваются организацией перевозки и размещения туристов.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не поддержала позицию ответчика. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Документ вступил в законную силу.