Отели в Анапе снижают цены на проживание

После заявления губернатора Краснодарского края об открытии в этом году пляжей Анапы интерес туристов к курорту вырос. Редакция TourDom.ru изучила, во сколько обойдется недельный отдых с 30 апреля по 7 мая для двоих взрослых. Выяснилось, что на майские праздники многие отели предлагают туристам скидки.

Например, новый пятизвездочный комплекс Dusit Thani Resort & Spa Anapa Miracleon, удививший турагентов ценами, дает 20%-ный дисконт. На указанные даты пока еще доступны все категории номеров. Проживание в стандарте предлагается за 194 тыс. руб., в апартаментах – за 450. В стоимость входят услуги «все включено».

Отель Alean Family Riviera 4* на праздники – с 30 апреля по 11 мая – на треть снижает стоимость размещения. Условие: бронировать надо минимум на 7 ночей. Неделя с 30-го числа обойдется в 99 тыс. руб. на двоих при выборе «стандарт оптимум» и в 209 тыс. для «семейного улучшенного». Люксы уже разобрали.

15%-ную скидку обещают в Beton Brut Ultra All Inclusive & Spa Miracleon 4*. Стандартный номер на майские праздники можно заказать за 150 тыс. руб., а двухкомнатный люкс с панорамными окнами и видом на море – за 225 тыс. Но и здесь некоторые варианты оказались в дефиците: с 30 апреля по 7 мая не получится разместиться в джуниор-сьюте и полулюксе в таунхаусе.

В гостинице «Дивный мир усадьба Шато» 4* на Пионерском проспекте обычных двухместных номеров на праздничные дни уже нет, по крайней мере в системе бронирования на официальном сайте. Доступен единственный вариант – двухкомнатный делюкс за 106 тыс. руб.

Далеко не все номера могут заказать туристы и в санатории «Эллада» в районе Джемете. В ассортименте на майские уже не хватает люксов и апартаментов. Поселиться все еще можно в стандартах (71–74 тыс. за неделю на двоих) и полулюксах (83 тыс.).