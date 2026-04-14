Пассажирка «Уральских авиалиний» получила 300 тыс. руб. компенсации

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску пассажирки «Уральских авиалиний», которая получила ожог во время рейса из-за того, что бортпроводница пролила на нее кипяток.

Инцидент произошел в августе 2024 году на борту самолета, летевшего из Северной столицы в Сочи. Представители экипажа оказали пострадавшей первую помощь, а в аэропорт были вызваны сотрудники медслужбы, которые подтвердили факт термического ожога.

Через несколько месяцев после происшествия пассажирка получила выплату от страховой компании в размере 200 тыс. руб., но это ее не устроило. Она обратилась в суд, который назначил медицинскую экспертизу. Согласно ее заключению, после ожога у женщины возникли осложнения из-за инфицирования раны, что было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Лечение заняло более 3 недель.

«В силу ст. 1096 ГК РФ вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем)», – говорится в решении, которое цитирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В результате с «Уральских авиалиний» взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.