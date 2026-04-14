Голый отдых: посещение нудистского пляжа хотят приравнять к хулиганству

Нудистский пляж на Финском заливе снова в центре скандала. Депутат Четырбок сравнил его с "темной подворотней".

Отдых на нудистском пляже у Финского залива могут расценить как мелкое хулиганство. Об этом в разговоре с "КП-Петербург" рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. По его словам, вопрос с этой территорией, которую давно облюбовали любители загорать нагишом, остается нерешенным уже не первый год.

– Победить этот так и не удалось. Я бы это мог подвести это под мелкое хулиганство. Все-таки это неуважительное отношение к окружающим. У нас нет такого понятия. Есть просто пляж, а это общественное место, – сказал Денис Четырбок.

Он напомнил, что в этом месте гуляют родители с детьми. При этом родителям снова и снова приходится объяснять ребенку происходящее на пляже.

Депутат посоветовал гражданам обходить этот пляж стороной. По его словам, это примерно то же самое, что "заходить в темную подворотню, где стоит сомнительная компания".