Почему россияне массово меняют экскурсии на тишину и сон

Депутат Сангаджи Тарбаев, возглавляющий думский комитет по туризму, заявил о новой тенденции в организации отдыха. Россияне всё чаще выбирают поездки, главной целью которых становится не осмотр достопримечательностей, а полноценный сон в тишине.

© runews24.ru

По словам парламентария, мир становится всё более технологичным и менее предсказуемым, а усталость для современного человека уже давно стала нормой. Поэтому интервалы тишины — и природной, и новостной — превращаются в жизненную необходимость. Особенностью «сонного туризма» в России Тарбаев называет короткие сроки: люди ищут возможность уединиться на несколько дней, обязательно вдали от крупных городов.

Появление нового тренда — не случайность маркетологов, а прямая реакция на рекордный уровень стресса, который фиксируют у россиян социологи. Исследование «Ингосстраха» и Финансового университета, проведённое в начале 2026 года в 36 крупнейших городах страны, показало, что более половины молодых людей (54,2%) хорошо знакомы с понятием «эмоциональное выгорание», а каждый третий (37,5%) испытывает его практически постоянно или несколько раз в неделю. К концу 2025 года признаки выгорания отмечали уже 48% всех работающих россиян: 68% жаловались на постоянную усталость, а 43% полностью утратили интерес к своей работе. Главной причиной выгорания респонденты назвали плохую организацию процессов и чрезмерный объём задач.

Одновременно с ростом усталости россияне всё острее осознают свою зависимость от гаджетов и интернета. Согласно опросу SuperJob, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан, 47% признают наличие у себя цифровой зависимости: 14% — уверенно, ещё 33% — скорее согласны с этим утверждением. Молодёжь до 35 лет страдает от зависимости чаще — 52% против 39% среди тех, кому за 45. Именно на этом фоне набирает популярность «цифровой детокс» — сознательный отказ от девайсов и интернета. Сегодня так или иначе ограничивают себя в использовании цифровых устройств 43% россиян (два года назад было 39%), а почти каждый шестой (18%) делает это ежедневно.

Исследование компании «Солар» подтверждает, что главной причиной для цифровой «перезагрузки» является стресс и потребность в отдыхе от непрерывного потока информации — так ответили 68% респондентов. При этом большинство участников уверены, что для достижения ощутимого эффекта достаточно всего трёх дней без гаджетов. Однако, несмотря на популярность идеи, лишь 32% россиян знают о понятии «цифровой детокс». Зато среди тех, кто уже пробовал его, 81% планирует повторить этот опыт.

Россия в этом тренде не одинока. «Сонный туризм» — один из главных мировых трендов в сфере путешествий 2025–2026 годов. Гостиничные сети по всему миру создают специальные номера Sleep Well с улучшенной шумоизоляцией, блэкаут-шторами и контролируемым климатом. По данным Forbes, «сонный туризм» — это путешествие с конкретной целью улучшить качество сна, и такие отели предлагают специальные программы, включающие консультации с экспертами по сну, расслабляющие процедуры и абсолютно свободное время без расписания и обязательств. В России, по данным на середину 2025 года, стоимость номера Sleep Well в сочинских отелях стартовала от 19 тысяч рублей в сутки, а программа «Здоровый сон» на две ночи обходилась туристам примерно в 74 тысячи рублей на двоих.

Депутат Тарбаев, комментируя новый тренд, подчеркнул, что «сонный туризм» открывает новые возможности для российского бизнеса, особенно для индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей. По его мнению, старая добрая традиция поездок за город может обрести новое измерение: арендованный с единственной целью дом станет местом для качественной перезагрузки организма, сочетая в себе элементы санаторно-курортного отдыха и сельского туризма, которые также набирают популярность у молодых россиян до 35 лет.

