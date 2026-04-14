Посетителям «нудистского пляжа» на Финском заливе пригрозили штрафами

Любителям загорать в обнаженном виде на неофициальном «нудистском пляже» на Финском заливе в Санкт-Петербурге может грозить административное наказание по статье о мелком хулиганстве. Об этом заявил депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок.

По его словам, подобное поведение надо квалифицировать как правонарушение, поскольку речь идет об общественномм пространстве, где находятся и семьи с детьми.

«Я уже устал слышать про него. Каждый раз родителям приходится объяснять детям, почему там такое происходит. Мой совет: не ходите туда. Это то же самое, что заходить в темную подворотню, где стоит сомнительная компания», – сказал депутат, чьи слова цитирует «КП-Петербург».

В России нудизм на общественных пляжах не регулируется отдельным законодательством, поэтому в конкретных случаях применяют общие нормы КоАП, чаще всего статью о мелком хулиганстве.

Так, в Сочи в июле 2024 года задержали трех человек на «диких» пляжах после обращений жителей и рейдов полиции. На нарушителей также составили административные материалы. А в августе в том же регионе полиция провела рейд на одном из пляжей, где зафиксировали отдыхающих голышом. По итогам проверки составили протоколы на нескольких человек. Дело дошло до административного производства и штрафов.

Еще один случай произошел летом 2025 года в районе Вардане (Краснодарский край). Там группа из 11 отдыхающих устроила купание без одежды. Материалы были переданы в суд, и каждому участнику назначили штраф по 1 тыс. руб. по ст. 20.1 КоАП РФ.

Несколько раз полиция привлекала к ответственности отдельных отдыхающих за нахождение без одежды на общественных пляжах Сочи. В этих ситуациях суды также квалифицировали действия как мелкое хулиганство и назначали штрафы в пределах административного минимума.