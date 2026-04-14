Туристы требуют вернуть деньги за круиз по Волге

Туристы подали в суд на туроператора из-за внезапного изменения маршрута круиза по Волге. Причиной корректировки стала авария на Городецком узле, из-за которой навигация по реке была ограничена. Однако истцы посчитали, что ситуация не форс-мажорная, а значит, им должны вернуть полную стоимость путевки.

© tourdom.ru

Согласно материалам дела семейная пара приобрела через турагента речной круиз по маршруту Казань – Санкт‑Петербург на теплоходе «Виссарион Белинский» с 20 по 28 июля 2025 года. Стоимость тура составила 217 587 руб.

22 июля на Городецком гидроузле произошла авария, в связи с чем движение по Волге ограничили. Туроператор «ВодоходЪ» изменил маршрут на противоположное направление – до Астрахани. Туристам предложили либо продолжить путешествие по новому пути, либо прервать тур с частичным возвратом стоимости.

Истцы отказались от измененного маршрута и сошли с теплохода в Свияжске 24 июля. Затем потребовали вернуть все деньги, так как первоначальный круиз «был сорван по вине туроператора, а перевозка по другому маршруту была навязана».

При этом туроператор перечислил клиентам сумму, соответствующую стоимости неоказанных услуг – 96 тыс. руб. В свою очередь турагент также вернул часть своего вознаграждения – 14 тыс. руб.

Однако туристы обратились в суд, добиваясь возврата полной суммы, а заодно взыскания неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

В ходе разбирательства истцы утверждали, что даже при ограничениях судоходства туроператор обязан был обеспечить доставку в Санкт-Петербург, в том числе альтернативными способами, например железнодорожным транспортом.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что авария на гидроузле и последующий запрет движения судов являются обстоятельствами непреодолимой силы. Это исключает ответственность туроператора за невозможность исполнения первоначального маршрута.

Верховный суд Чувашской Республики также отметил, что пассажиры были своевременно проинформированы об изменениях и получили выбор дальнейших действий. Прекращение участия в круизе произошло по их инициативе, что предполагает оплату фактически оказанных услуг.

Суд не нашел оснований для удовлетворения требований туристов и в иске отказал.