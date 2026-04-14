S7 увеличит число рейсов на Дальнем Востоке

S7 Airlines с переходом на летнее расписание заметно наращивает число вылетов на Дальний Восток. Добавляются маршруты из Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Самое заметное увеличение – на линии Новосибирск – Владивосток: с 26 июня там планируется до 21 рейса в неделю, то есть по три ежедневно, сообщается на сайте первозчика.

С конца марта 2026 года часть программы уже пересмотрели. Из Новосибирска во Владивосток сейчас выполняется до 12 отправлений в неделю, в Благовещенск – до 11, в Хабаровск – до 10. Из Иркутска в Читу – до 5, в Якутск – до 7. Между Владивостоком и Якутском еженедельно доступно до 4 вылетов.

К лету расписание снова изменится. На маршруте Новосибирск – Владивосток будет три ежедневных вылета. Из Новосибирска в Хабаровск и Благовещенск с июля планируется 14 отправлений в неделю. Из Иркутска в Читу – 6, а между Владивостоком и Якутском к концу июня – 7.

Такие изменения дают больше вариантов по времени и упрощают пересадки. Основные точки для смены маршрута – Новосибирск и Иркутск, откуда можно добраться дальше по Сибири или в европейскую часть страны.