Это не Москва: в каком городе самые дорогие гостиницы

Ночь в отеле Северной столицы в среднем обходится на пять тысяч рублей дороже, чем в Москве. Город также лидирует по чеку в ресторанах.

Санкт-Петербург вышел на первое место среди российских городов по стоимости гостиничного размещения по итогам первых трех месяцев текущего года.

По данным Риамо, средний чек за ночь в отеле Северной столицы составил 16 654 рубля. Это значительно превышает московские показатели, где аналогичная услуга обошлась бы путешественникам в 11 546 рублей. Таким образом, разница в пользу Петербурга достигла более пяти тысяч рублей, что эксперты связывают с высоким туристическим спросом на период сразу нескольких зимних и весенних каникул.

Помимо двух столиц, в пятерку лидеров по средним расходам на гостиницы вошли Нижний Новгород (12 166 рублей), Казань (6 547 рублей) и Воронеж (4 614 рублей).

Тенденция "северного лидерства" распространилась и на гастрономическую сферу. Петербург также опередил Москву по сумме среднего чека в ресторанах.

Ужин или обед в заведениях города на Неве в среднем стоил 2 498 рублей, тогда как в столице посетители оставляли 2 367 рублей. Для сравнения, в Сочи этот показатель зафиксирован на уровне 2 256 рублей, в Нижнем Новгороде – 2 050 рублей, а в Казани – 1 865 рублей – передает rosbalt.ru.